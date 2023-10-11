Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? 5000 lira ikramiye ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından emeklilere ödeme müjdesini paylaştı. Erdoğan açıklamasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Peki, emekliye 5 bin lira ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL şartları neler, kimlere verilecek?Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Buna göre 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceği söylenebilir.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak olan 5 bin liralık tutardan fiilen çalışmaya devam edenlerin yararlanamayacağını belirtti. Bu kapsamda fiilen çalışan emekliler 5 bin lira ödeme alamayacaklar.