Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 12:19

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? 5000 lira ikramiye ne zaman yatacak?

Emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL yatırılacak. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak?

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? 5000 lira ikramiye ne zaman yatacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından emeklilere ödeme müjdesini paylaştı. Erdoğan açıklamasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Peki, emekliye 5 bin lira ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL şartları neler, kimlere verilecek? 
EMEKLİYE 5 BİN LİRA NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Buna göre 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceği söylenebilir.

EMEKLİYE 5000 TL KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak olan 5 bin liralık tutardan fiilen çalışmaya devam edenlerin yararlanamayacağını belirtti. Bu kapsamda fiilen çalışan emekliler 5 bin lira ödeme alamayacaklar.

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