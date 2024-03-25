Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan, ikramiyelerin 2-5 Nisan tarihlerinde ödeneceğini söyledi.

4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.

4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.

4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.

Emekliler aylık ödemelerini tahsisat numarasına göre alıyor. Bayram ikramiyesi ödemeleri de geçtiğimiz seneler de aynı şekilde tahsisat numarasına göre ödendi. Bu yılda emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara geçecek.

4A, 4B, 4C emeklileri, ikramiye ödemelerini emekli maaşlarını aldıkları bankalar aracılığıyla alabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıllarda 2 bin TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Ancak bu sene yapılan artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri ile İftar Buluşması'nda şu açıklamada bulundu:

"Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme prensibimizdir. Bu anlayışla asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette yaklaşık yüzde yüz oranında artış oldu. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladık.

Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.