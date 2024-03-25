Haber Tarihi: 25 Mart 2024 13:06 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 13:06

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024

SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bayram ikramiye ne zaman yatacak, kimlere hangi gün ödeme yapılacak sorusunun yanıtı, son dakika açıklaması ile netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihini duyurdu. Buna göre ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına geçecek günler de netleşti. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş ödemesi aldığı günlere göre değişiyor. 4A, 4B, 4C emeklileri, Ramazan Bayramı ikramiyelerini, maaşlarını aldıkları bankalar aracılığıyla alabilecek. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 defa ikramiye veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene 3 bin TL olarak hesaplara geçecek ikramiyelerin ödeme tarihini açıklamıştı. Peki SSK, BağKur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 3 bin TL ikramiye ödemeleri nasıl sorgulanır, 4A, 4B, 4C emeklilerinin hesabına hangi gün yatacak? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme günleri ve sorgulama bilgisi!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024
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Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ikramiyelerin 2-5 Nisan tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ödeme günlerini tek tek açıkladı. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş hesaplarına yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri, bayramın başlangıç tarihi olan 10 Nisan'dan önce tamamlanacak. Peki 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri… 

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan, ikramiyelerin 2-5 Nisan tarihlerinde ödeneceğini söyledi.

4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.

4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.

4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.

SKK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYELERİ HANGİ GÜNLER YATACAK?

Emekliler aylık ödemelerini tahsisat numarasına göre alıyor. Bayram ikramiyesi ödemeleri de geçtiğimiz seneler de aynı şekilde tahsisat numarasına göre ödendi. Bu yılda emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara geçecek.

4A, 4B, 4C emeklileri, ikramiye ödemelerini emekli maaşlarını aldıkları bankalar aracılığıyla alabilecek.

4A, 4B, 4C BAYRAM İKRAMİYELERİ YÜZDE 50 ARTTI

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıllarda 2 bin TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Ancak bu sene yapılan artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri ile İftar Buluşması'nda şu açıklamada bulundu:

"Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme prensibimizdir. Bu anlayışla asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette yaklaşık yüzde yüz oranında artış oldu. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladık.

Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.
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