Elan Ricardo Brezilya yolcusu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın gelişmesi için kiralanacağı Elan Ricardo'nun yeni adresi belli oluyor.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Athletico Paranaense, Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
RTI Esporte'in aktardığına göre, genç futbolcu Haziran 2026'ya kadar sürecek bir sezonluk kiralık anlaşmayla Brezilya ekibine transfer oldu. Sözleşmede 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alıyor.
OLE'DEN ONAY
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in "kiralık olarak gönderilebilir" raporu vermişti.
MAAŞI ATHLETICO ÖDEYECEK
Athletico Paranaense, Ricardo'nun maaşının tamamını üstlenecek. Ricardo, Beşiktaş'ta yıllık yaklaşık 190 bin euro kazanıyordu.
