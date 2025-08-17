17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-052'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-052'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-252'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-278'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Elan Ricardo Brezilya yolcusu

Elan Ricardo, kiralık olarak Athletico Paranaense'ye gitmeye hazırlanıyor.

calendar 17 Ağustos 2025 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın gelişmesi için kiralanacağı Elan Ricardo'nun yeni adresi belli oluyor.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Athletico Paranaense, Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Élan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

RTI Esporte'in aktardığına göre, genç futbolcu Haziran 2026'ya kadar sürecek bir sezonluk kiralık anlaşmayla Brezilya ekibine transfer oldu. Sözleşmede 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alıyor.


OLE'DEN ONAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in "kiralık olarak gönderilebilir" raporu vermişti.

MAAŞI ATHLETICO ÖDEYECEK

Athletico Paranaense, Ricardo'nun maaşının tamamını üstlenecek. Ricardo, Beşiktaş'ta yıllık yaklaşık 190 bin euro kazanıyordu.

 
