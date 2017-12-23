La Liga'da oynanacak El Clasico öncesi bir tarih yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 100 yılı aşkın El Clasico rekabetinden akıllara kazınan 10 anekdotunu sizler için derledik.

13 Mayıs 1902 İlk El Clasico

Hayatta her şeyin bir başlangıcı vardır. El Clasico'nun başlangıcı da 1902 yılına dayanıyor. Real Madrid ile Barcelona, Madrid hipodromunda karşı karşıya gelir. Resmiyette takımların isimleri 'New Foot Ball Club Madrid' ve 'Spanish Foot Ball Club Barcelona' olarak belirlenmişti. Bu tarihi rekabetin ilk maçını Barcelona 3-1 kazanır. Stemberg'in 2, Gamper'in 1 golü skoru belirler.



13 Haziran 1943 Franco böyle istedi! 11-1

El Clasico tarihinin en büyük farkla biten maçı. Dönemin diktatörü Franco onuruna yapılan Copa del Generalísimo(Şimdinin Kral Kupası) ilk maçında Barcelona evinde Real Madrid'i 3-0 yener. Madrid'deki rövanş maçını izlemeye Franco da gelir. Maç öncesi Barcelona soyunma odasına polis ve askerlerin gittiği ve oyuncuları ölümle tehdit ettiği biliniyor. Ölüm tehditleri altında maça çıkan Barcelona maçı 11-1 kaybeder ve kupadan elenir.



11 Temmuz 1968 Bardakların sonu

Yaz ortasında Bernabeu'da oynanan Kral Kupası finalinde Real Madrid, Zunzunegui'nin kendi kalesine attığı golle Barcelona'ya 1-0 yenilir ve kupayı kaybeder. Bunun ardından tribünlerde bira bardaklarıyla maça giden taraftarlar takımlarını bu şekilde protesto ederler. Yaralananlar olur. Bu olayın ardından bardaklar maçlarda yasaklanır.



17 Şubat 1974 Cruyff etkisi

Barcelona'ya 1973 yılında gelen Hollandalı Cruyff, takımı değiştirmeye futbolculuk döneminde başlar. Bir yıl sonra Bernabeu'da oynanan El Clasico 5-0 Barça galibiyetiyle biter. Maçın skorunun yanı sıra Barcelonalı taraftarların Madrid'in ünlü Cibeles Meydanı'nda yaptığı kutlama da tarihe geçer.



30 Nisan 1976 Polis istedi, Clasico cuma oynandı

El Clasico gibi büyük maçlar genelde haftasonu oynanır. Ancak 1975'te hayatını kaybeden Franco'nun ilk ölüm yıldönümü gerekçesiyle olayların olabileceğini öngören polis El Clasico'nun cuma akşamı oynanmasını ister. Güvenlik güçlerinin önerisini dikkate alan federasyon bu dev maçı cuma akşamına alır. Barcelona bu maçı 2-0 kazanır.







2 Eylül 1984 İlk canlı yayın skandalı

1984 yılında televizyon kuruluşları lige girerek maçları canlı yayınlamak için girişimlerde bulundular. Son olarak TV3 büyük bir yatırım yaparak bu tarihteki Real Madrid-Barcelona maçını yayınlayacağını açıkladı. Ancak maç günü yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle maç televizyon yanınına geçemedi. Maçı yalnızca tribündeki şanslı binler ve radyodan dinlemeyi tercih edenler takip edebildi.



7 Ocak 1995 Bir yılda iki takımla 5-0 galibiyet alan isim

El Clasico tarihinde yalnızca bir oyuncu aynı sezonda Real Madrid ve Barcelona formalarını giyerek ezeli rakibi karşısında 5-0 gibi spektaküler bir galibiyet kazanmıştır. Michael Laudrup!

1994 yılında Barcelona ile tarihi sezonlar geçirerek tüm kupaları kazanan Laudrup 8 Ocak 1994'te 5-0 mağlup ettikleri Real Madrid'e transfer olarak tam bir yıl sonra 7 Ocak 1995'te Real Madrid'i 5-0 yendikleri maçta da forma giyer.



1 Kasım 1997 Giovanni'den Bernabeu sakinlerine 'kol' hareketi

El Clasico tarihinde gol atan oyuncuların rakip taraftarlara yaptığı ilginç hareketlere rastlamak mümkün. Bunların en akılda kalanlarından birisi de Giovanni Silva'nın 1997 yılında Barcelona'nın 3-2 kazandığı maçın son bölümünde attığı gol sonrası Bernabeu tribünlerine kol hareketi yapmasıydı. Bu hareket Giovanni Silva'ya 2 maç ceza getirmişti.



19 Kasım 2005 Bernabeu'dan Ronaldinho'ya alkış

Brezilya'nın fünya futboluna sunduğu büyük yıldızların en spektaküler olanıydı belki de Ronaldinho. İşte bu büyük yıldızın Real Madrid'in 3-0 yendikleri maçta 2 gol 1 asistle oynaması ve maç sırasında yaptığı başarılı işler, Santiago Bernabeu tribünlerini mest etmiş olacak ki 80 bini aşkın seyirci maç sonu Ronaldinho'yu ayakta alkışlamıştı.



27 Nisan 2011 Guardiola'nın efsanevi basın toplantısı

Real Madrid ile Barcelona 2011 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşir. Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun kışkırtıcı konuşmalarından bıkan Pep Guardiola basın toplantısında "Yarın saat 21:45'te sahada karşılaşacağız. Neler olacağını ve kimin kazanacağını göreceğiz. Mourinho buranın ve bu basın toplantı odasının patronu. Ama sahada neler olacağını göreceğiz." Barcelona deplasmandaki maçı 2-0 kazanır ve finale yükselir.







