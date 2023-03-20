Haber Tarihi: 20 Mart 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 10:34

Eksun Gıda halk arz sonucu belli oldu! Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir?

Eksun Gıda halk arz sonucu belli oldu! Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir?15-16-17 Mart tarihlerinde talep toplayan Eksun Gıda halka arzına ilişkin sonuçları bekleniyor. Peki, Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir? İşte detaylar...

Eksun Gıda halk arz sonucu belli oldu! Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler… 

EKSUN HALKA ARZ SONUCU BELLİ OLDU!
 Eksun Gıda halka arz oldu. Satışa sunulan payların yüzde 35'i yurt içi kurumsa yatırımcılara, yüzde 57'si bireysele, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Halka arz süreci 3 gün boyunca devam ederek talepler toplandı. #EKSUN koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan kağıdın açılış fiyatı 48,90 TL oldu.
EKSUN GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

15-16-17 Mart 2023 tarihleri arasında talep toplayan Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Şirket, totalde 20,042,502 lot dağıttı. Bu hafta içerisinde borsada gong sesi Eksun Gıda için çalacak. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yapıldı. Hisse senedinin 23 Mart'ta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

EKSUN HİSSE FİYATI NE?

Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.

EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

EKSUN GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.

EKSUN ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.
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