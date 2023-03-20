Eksun Gıda halk arz sonucu belli oldu! Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir?

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Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler…Eksun Gıda halka arz oldu. Satışa sunulan payların yüzde 35'i yurt içi kurumsa yatırımcılara, yüzde 57'si bireysele, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Halka arz süreci 3 gün boyunca devam ederek talepler toplandı. #EKSUN koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan kağıdın açılış fiyatı 48,90 TL oldu.15-16-17 Mart 2023 tarihleri arasında talep toplayan Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Şirket, totalde 20,042,502 lot dağıttı. Bu hafta içerisinde borsada gong sesi Eksun Gıda için çalacak. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yapıldı. Hisse senedinin 23 Mart'ta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.EKSUN GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.