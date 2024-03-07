Haber Tarihi: 07 Mart 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 12:54

Ekol TV kimin? Ekol TV frenkans bilgilileri

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen geçtiğimiz yılın Eylül ayında "Ekol Tv" adında bir haber kanalı açacağını duyurmuş, kasım ayındaysa projeden çekildiğini açıklamıştı. Şen'in kurmayı planladığı Ekol Tv ile ilgili dikkat çeken gelişme ortaya çıktı. Peki, Ekol TV kimin? Ekol TV frenkans bilgilileri nedir?

Ekol TV kimin? Ekol TV frenkans bilgilileri
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Medya Radar'ın haberine göre; Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen geçtiğimiz yılın eylül ayında "Ekol Tv" adında bir haber kanalı açacağını duyurmuş, kasım ayındaysa projeden çekildiğini açıklamıştı.

Şen, konuya dair yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Haber kanalı kurmak istiyordum. Ekip, frekans ve kurulum maliyeti için görüşmeler yaptık. Ancak yaptığımız bu görüşme ve çalışmalar sonuncunda, haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim."

Prof. Dr. Ersan Şen'in bu açıklamasının ardından Ekol Tv'nin akıbeti merak konusu olmuştu. Edinilen bilgiye göre uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve bir çok alanda yatırımı bulunan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Ersan Şen'in hisselerini devralacak. Böylelikle Ekol Tv Nisan ayında yayın hayatına başlayacak.

Öte yandan kanalın alt yapı ve teknik çalışmalarının tamamlayan Ekol Tv yöneticileri, devir teslim işlemleri bittikten sonra iddialı bir ekip kurmak için çalışmalarını hızlandıracak.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu kimdir?

Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladı olarak, 22 Mart 1968'de Bakü şehrinde doğdu. Rusya'da askeri akademiyi bitirdi. İlk denizcilik şirketini Türkiye'de acente 34 şirketine ortak olarak başladı. Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının kurucu sahibidir. Yaklaşık 31 yıldır dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Palmali Holding kurucu başkanlığını yürütmeye devam ediyor.
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