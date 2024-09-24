Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı? 2024

MEB'in yaptığı son açıklamalara göre kırtasiye yardımı için belirlenen tarih 18 Eylül olarak takip ediliyor. Eğitim ödeneği, bölgesel farklar göstererek ortalama 4 bin TL civarında hesaplara yatırılacak. Eylül ayı geldiğinden beri öğretmenler bu ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Eğitim öğretime hazırlık kapsamında verilen kırtasiye ödeneği, okulların açılmasıyla birlikte tekrar gündemde yerini aldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenler için ödenekler Eylül ayının başlarında hesaplara yatacak. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda ek gösterge ve memur maaş katsayısına göre belirlenen kırtasiye yardımı, bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek. İşte Eylül başından itibaren merakla beklenen öğretmen eğitim ödeneği hakkında detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 eğitim yılı için kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül'den itibaren yapılacağı duyurulmuştu, ancak şu ana kadar ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda bu ödemeler Eylül ayının ortasında yatırılmıştı. Bu duruma bakarak, bu yıl da ödemelerin Eylül ayının ilk yarısında yapılacağı düşünülüyor.

Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde ek gösterge ve memur maaş katsayısına göre belirlenen kırtasiye yardımı, bu yıl öğretmenler için 4 bin 85 TL olarak belirlendi.



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. maddesine göre eğitim öğretime hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapan ve eğitim hizmetleri sınıfında görevli olan öğretmenlere ödenir. İlkokul ve okul müdürleri, cezaevi okullarında görev yapan öğretmenler, yöneticiler, eğitim uzmanları ve yardımcıları da bu ödenekten faydalanabilir. Ancak, memurlar ve hizmetliler gibi diğer devlet çalışanları bu ödenekten yararlanamıyor.