İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Inter ile Venezia kozlarını paylaştı.
Giuseppe Meazza'da oynana karşılaşmada ev sahibi Inter 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 19. dakikada Thomas Henry'nin golüyle öne geçerken 40. dakikada Barella skoru eşitledi. 90'da Edin Dzeko, Inter'i galibiyete taşıdı. Ligde lider durumda bulunan Inter yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.
A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika oynadı.
Alınan bu sonucun ardından Inter 53 puana çıktı. Venezia ise 18 puanda kaldı.
Giuseppe Meazza'da oynana karşılaşmada ev sahibi Inter 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 19. dakikada Thomas Henry'nin golüyle öne geçerken 40. dakikada Barella skoru eşitledi. 90'da Edin Dzeko, Inter'i galibiyete taşıdı. Ligde lider durumda bulunan Inter yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.
A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika oynadı.
Alınan bu sonucun ardından Inter 53 puana çıktı. Venezia ise 18 puanda kaldı.