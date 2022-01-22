Edin Dzeko devreye girdi, Inter kazandı

Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Inter sahasında Venezia'yı 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com
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Edin Dzeko devreye girdi, Inter kazandı
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22 Ocak 2022 21:59
İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Inter ile Venezia kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza'da oynana karşılaşmada ev sahibi Inter 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 19. dakikada Thomas Henry'nin golüyle öne geçerken 40. dakikada Barella skoru eşitledi. 90'da Edin Dzeko, Inter'i galibiyete taşıdı. Ligde lider durumda bulunan Inter yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika oynadı.

Alınan bu sonucun ardından Inter 53 puana çıktı. Venezia ise 18 puanda kaldı.
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