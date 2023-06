E okuldan karne nasıl bakıllır, çıkarılır? 2023 E-Okul karne girişi

e-karne görüntüleme ekranı bugün milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ziyaret ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak itibariyle son buluyor. Öğrenciler dönem yarıyıl tatiline girerken, dönem boyunca yazılı ve sözlü sınavlar ile performans ödevlerinden aldıkları notları dijital ortamda görüntülenebilecek. Peki, E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e-okuldan karne notlarına nasıl bakılır? İşte 2023 e-karne görüntüleme ekranıE-karne uygulaması pandemi döneminde zorunlu uzaktan eğitim nedeniyle hayata geçirilmiş bir uygulama idi. Pandemi döneminin sona ermesi ve eğitimin yeniden yüz yüze şeklinde yapılması nedeniyle e-karne uygulaması şu an için kullanılmıyor.Bununla birlikte e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları tüm puanları görmek böylelikle karne notuna ulaşmak mümkün.E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Buradan öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere aldığı tüm notları görebilirsiniz. Aynı zamanda E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesi olan e okul veli bilgilendirme sistemi girişi üzerinden notları, karneleri ve başarı durumlarını görebiliyor. Buradan yazdıra tıklayarak karneyi çıkarabilirsiniz.Karne notu ortalaması özellikle ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye geçişlerde öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle de her dönem sonunda öğrenciler karne notu ortalaması hesabı yapıyor.Karne notu hesaplaması yapılırken, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanıyor ve çıkan rakam, toplam yazılı sayısına bölünüyor.Bu işlem tüm dersler için tek tek yapılır ve çıkan notlar toplanır.Ardından elde edilen puan öğrencinin o dönem aldığı ders sayısına bölünür.Çıkan sayı karne notu ortalamasıdır.Karne notu 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi almaya hak kazanır.