Dries Mertens'e İtalyan devi talip oldu!

Galatasaray, sezon başında Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i 1+1 yıllığına renklerine bağlamıştı. Belçikalı yıldızla ilgili olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.



İtalyan basınından derlenen habere göre, sezon sonunda Dzeko ile yollarını ayırmayı hazırlanan Inter'in Galatasaraylı Mertens'i bedelsiz olarak renklerine bağlayabileceğini iddia etti.



Haberde ayrıca Inter'in Mertens'le beraber Atalantalı Luis Muriel'le de ilgilendiği belirtildi. Galatasaray yönetimi ise Belçikalı yıldızın performansından oldukça memnun.



Mertens'in de sarı-kırmızılı takımdan ve İstanbul'da yaşamaktan memnun kaldığı gelen bilgiler arasında.





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