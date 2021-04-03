Dortmund eriyor! İç sahada E.Frankfurt'a yenildiler

Almanya'da Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Borussia Dortmund şok bir mağlubiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund eriyor! İç sahada E.Frankfurt'a yenildiler
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03 Nisan 2021 18:26
Almanya Ligi'nde 27. hafta maçında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Eintracht Frankfurt oldu.

Eintracht Frankfurt'un gollerini 11. dakikada Nico Schulz (kendi kalesine) ve 87. dakikada Andre Silva kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü 45. dakikada Mats Hummels'ten geldi.

HAALAND YİNE ATAMADI

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'nda 3 maçı golsüz geçmesinin ardından, Eintracht Frankfurt karşılaşmasında da gol bulamadı. Haaland böylece kariyerinde ilk kez arka arkaya 4 maçta gol bulamamış oldu.

Edin Terzic yönetiminde istediği sonuçları alamayan Dortmund, Hırvat isim yönetimindeki 16 lig maçında 6. mağlubiyetini aldı ve 43 puanda kaldı. Ligde üç maç sonra kazanan Eintracht Frankfurt 50 puana ulaştı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Stuttgart'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg'u ağırlayacak.

Almanya Bundesliga'da sonuçlar

1-2 Dortmund - Frankfurt
2-1 Leverkusen Schalke
1-0 Wolfsburg - Köln
1-1 Mainz - Arminia Bielefeld
2-1 Augsburg - Hoffenheim



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