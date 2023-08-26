Haber Tarihi: 26 Ağustos 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 13:32

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak? 2023

Doğuş Otomotiv'ten temettü kararı... Doğuş Otomotiv (DOAS) ara dönem kârının 2,5 milyar TL'lik kısmını kâr payı avansı olarak dağıtmaya karar verdi. Peki, Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman?

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak? 2023
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Buna göre şirket ortakları 24 Ağustos perşembe günü pay başına 10,23 TL temettü alacak.
Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına "alım gücü" olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (24 Ağustos 2023) geçecek. Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

Doğuş Otomotiv (DOAS)'dan Kar Payı Avansı

● Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 23 Ağustos 2023

● Temettü Dağıtım Tarihi: 24 Ağustos 2023

● Temettü Ödeme Tarihi: 28 Ağustos 2023

Örneğin; portföyünde 10 bin TL'lik (36 adet) Doğuş Otomotiv (DOAS) hissesi olan yatırımcılar tahmini 368,28 TL temettü ödemesi alacak.

Şirket temettü ödemesinin gerçekleştiği gün, düzeltilmiş fiyattan işlem görecek.

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