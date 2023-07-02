Dillon Brooks'un yeni takımı Houston oldu!

Houston Rockets, Memphis Grizzlies'in eski forveti Dillon Brooks ile dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Dillon Brooks'un yeni takımı Houston oldu!
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02 Temmuz 2023 01:34
Houston Rockets, Memphis Grizzlies'in eski forveti Dillon Brooks ile dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

The Athletic'ten Shams Charania, Rockets'ın Grizzlies ekibi ile imza-ve-takas opsiyonları üzerine iletişimde olduğunu söyledi.

Bu yaz döneminden önce Grizzlies, Brooks'u "hiçbir koşulda" takımda tutmayacağını bildirmişti.

2017'de 45'inci sırada kendisini draft eden Grizzlies ile altı sezon geçirmiş olan Brooks, geride bıraktığımız sezonda 14,3 sayı ortalaması yakalamıştı.

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