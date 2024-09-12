Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 11:28

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024

DGS sonuçları ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, DGS tercihlerini aldıkları puana göre gerçekleştirebilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024
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2024 DGS tercih tarihleri sınav sonuçları ardından gündeme geldi. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak.

GÖZLER DGS TERCİH TARİHLERİNDE

Geçtiğimiz yıl tercihleri geçtiğimiz yıl 29 Ağustos ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. DGS tercihlerinin eylül ayı içerisinde başlayacak.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde - 3
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
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