Haber Tarihi: 09 Eylül 2025 14:56 -
Güncelleme Tarihi:
09 Eylül 2025 14:56
DGS ek tercih var mı? 2025 DGS ek tercih tarihleri ne zaman?
DGS ek tercih var mı, yapılıyor mu sorusu, tercih sonuçları sonrası gündemde yer almaya başladı. DGS ek tercihleri ÖSYM tarafından boş kontenjan ve taban puanların açıklanmasının ardından başlayacak. Peki, 2025 DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Merak edenler için son durumu ve detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
DGS ek tercih tarihi 2025 ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor. DGS ek tercihleri var mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği bölüme yerleşemeyen veya farklı bir bölüme başvuruda bulunmak isteyen ön lisans mezunu öğrenciler şanslarını DGS ek tercihlerde arayacak. DGS ek tercihleri için boş kontenjan ve taban puan bilgisinin paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle gözler ÖSYM Duyurular sayfasına çevrilmiş durumunda. Peki, DGS ek tercihleri var mı, ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLADI MI?
DGS ek tercih tarihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercih sürecinin, YKS ek tercihlerinin akabinde başlayacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
DGS 2025 ÖSYM PUAN TABLOSU
DGS 2025 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.
