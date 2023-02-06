DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI 2023! AFAD DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ

Türkiye'nin birçok bölgesinde hissedilen depremin ardından "deprem çantası" hazırlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, içine neler konulmalı? Nerede durmalı? İşte tüm detaylar...
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI 2023!
Genellikle bir yerde deprem olduğunda endişe ve paniğe kapılır ne yapacağımızı şaşırırız. Deprem çantası aslında depremden sonra akla gelebilecek bir önlem olmamalı, deprem yaşanmadan hazırlığı yapılmalıdır. İşte depremde hayati öneme sahip olan deprem çantası için gerekli olan malzemeler...
Deprem çantası nasıl hazırlanır?
- Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarayacaktır)
- Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.
- Battaniye
- Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.
- Mevsime Uygun Giysi
- Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.
- Bolca Su
- Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur. Her bir aile üyesini hesaba katarak yeterli miktarda su bulundurulmalıdır.
- İlaç
- Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.
- Konserve
- En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.
- Çakmak
- Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.
- Düdük
- Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.
- Yağmurluk
- Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.
- Kıymetli Evraklar
- Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.
- Önemli belge fotokopileri
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
- Çok Amaçlı Çakı
- Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.
- El Feneri
- Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.
- Pil
- Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.
- Hijyen malzemeleri
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- İlk Yardım Çantası
- Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.
- Kâğıt, kalem
- Para
- İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.
- Ayakkabı
- Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmelerde "deprem çantası nasıl hazırlanır" sorusu da şu şekilde yanıt buldu:
"Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir."
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