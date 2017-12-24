Denizlispor Boluspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Genel Bilgiler



- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 13 puan -11 averaj ile 16. sırada yer alan Denizlispor, 23 puan 4 averaj ile 6. sırada yer alan Boluspor ile karşı karşıya geliyor.



- 15.427 kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



- Ev sahibi takımda Andre Moritz, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Barış Örücü, Burak Altıparmak, misafir takımda ise Cengiz Umut Meraş cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- Son 10 yılda, Reha Erginer ile Sait Karafırtınalar 4 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaReha Erginer yönetimindeki takımlar 1 , Sait Karafırtınalar yönetimindeki takımlar1 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberlikle

sonuçlandı.



Ev Sahibi



- Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkacak.



- En golcü oyuncuları: Ziya Alkurt (3), Barış Örücü (3)



- 4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 3 takımdan biri.



Konuk Ekip



- Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiminde çıktığı tek maçı kaybetti.



Son Karşılaşmalar



- Denizlispor 4 ve Boluspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.



- Denizlispor 3, Boluspor 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Denizlispor 9 gol atarken, Boluspor 16 golle karşılık verdi.



- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.





- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 13 puan -11 averaj ile 16. sırada yer alan Denizlispor, 23 puan 4 averaj ile 6. sırada yer alan Boluspor ile karşı karşıya geliyor.- 15.427 kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.- Ev sahibi takımda Andre Moritz, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Barış Örücü, Burak Altıparmak, misafir takımda ise Cengiz Umut Meraş cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Son 10 yılda, Reha Erginer ile Sait Karafırtınalar 4 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaReha Erginer yönetimindeki takımlar 1 , Sait Karafırtınalar yönetimindeki takımlar1 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberliklesonuçlandı.- Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkacak.- En golcü oyuncuları: Ziya Alkurt (3), Barış Örücü (3)- 4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 3 takımdan biri.- Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiminde çıktığı tek maçı kaybetti.- Denizlispor 4 ve Boluspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Denizlispor 3, Boluspor 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Denizlispor 9 gol atarken, Boluspor 16 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Denizlispor-Boluspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Denizlispor-Boluspor karşı karşıya gelecek.. Ligin 17. haftasında oynanacak Denizlispor-Boluspor maçı naklen yayınlanacak.24 Aralık Pazar günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacakDenizlispor-Boluspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.