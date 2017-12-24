Denizlispor Boluspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Denizlispor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Denizlispor-Boluspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

24 Aralık 2017 03:47
Denizlispor Boluspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Denizlispor-Boluspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Denizlispor-Boluspor karşı karşıya gelecek.

DENİZLİSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Denizlispor-Boluspor maçı naklen yayınlanacak.

24 Aralık Pazar günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Denizlispor-Boluspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 13 puan -11 averaj ile 16. sırada yer alan Denizlispor, 23 puan 4 averaj ile 6. sırada yer alan Boluspor ile karşı karşıya geliyor.

- 15.427 kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

- Ev sahibi takımda Andre Moritz, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Barış Örücü, Burak Altıparmak, misafir takımda ise Cengiz Umut Meraş cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- Son 10 yılda, Reha Erginer ile Sait Karafırtınalar 4 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaReha Erginer yönetimindeki takımlar 1 , Sait Karafırtınalar yönetimindeki takımlar1 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberlikle
sonuçlandı.

Ev Sahibi

- Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

- En golcü oyuncuları: Ziya Alkurt (3), Barış Örücü (3)

- 4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 3 takımdan biri.

Konuk Ekip

- Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiminde çıktığı tek maçı kaybetti.

Son Karşılaşmalar

- Denizlispor 4 ve Boluspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Denizlispor 3, Boluspor 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Denizlispor 9 gol atarken, Boluspor 16 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.


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