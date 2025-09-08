08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Denizli İdmanyurdu ilk maçında güldü

Profesyonel lig heyecanını ilk kez yaşayan Denizli İdmanyurdu, İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu ilk maçında güldü
Profesyonel ligde ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

İzmir Çoruhlu FK'yı Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Denizli ekibi, 90 dakikayı 3-1 kazandı.

Denizli İdmanyurdu lig öncesi geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nazillispor'u 2-0 yenerek kupada yoluna devam etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
