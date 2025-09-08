Profesyonel ligde ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
İzmir Çoruhlu FK'yı Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Denizli ekibi, 90 dakikayı 3-1 kazandı.
Denizli İdmanyurdu lig öncesi geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nazillispor'u 2-0 yenerek kupada yoluna devam etmişti.
Denizli İdmanyurdu ilk maçında güldü
Profesyonel lig heyecanını ilk kez yaşayan Denizli İdmanyurdu, İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Profesyonel ligde ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
