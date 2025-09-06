Denizli İdmanyurdu, gençlere imza attırdı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu, genç kanat oyuncusu İmran Kaçmaz ve altyapısından yetiştirdiği
Oktay Ergun'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "Kulübümüz, Denizli Süper Amatör Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken ve deneme sürecinde ortaya koyduğu oyunla beğeni kazanan 20 yaşındaki kenar oyuncusu İmran Kaçmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Altyapımızdan yetişen ve bu sezon profesyonel imzayı atarak hayallerine kavuşan 16 yaşındaki genç yeteneğimiz Oktay Ergun, artık A takımımızın bir parçası. Oktay Ergun'a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz."
Öte yandan Denizli İdmanyurdu gruptaki ilk maçında 7 Eylül'de sahasında İzmir Çoruhlu ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Miraç Yıldırım'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
