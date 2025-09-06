06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-160'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-020'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
1-120'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-020'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-120'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-020'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-119'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-020'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-019'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Denizli İdmanyurdu, gençlere imza attırdı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu, genç kanat oyuncusu İmran Kaçmaz ve altyapısından yetiştirdiği Oktay Ergun'la sözleşme imzaladı.

calendar 06 Eylül 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu, gençlere imza attırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu, genç kanat oyuncusu İmran Kaçmaz ve altyapısından yetiştirdiği

Oktay Ergun'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "Kulübümüz, Denizli Süper Amatör Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken ve deneme sürecinde ortaya koyduğu oyunla beğeni kazanan 20 yaşındaki kenar oyuncusu İmran Kaçmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Altyapımızdan yetişen ve bu sezon profesyonel imzayı atarak hayallerine kavuşan 16 yaşındaki genç yeteneğimiz Oktay Ergun, artık A takımımızın bir parçası. Oktay Ergun'a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz."

Öte yandan Denizli İdmanyurdu gruptaki ilk maçında 7 Eylül'de sahasında İzmir Çoruhlu ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Miraç Yıldırım'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.