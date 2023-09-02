Dayot Upamecano'nun evine hırsız girdi!

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Upamecano'ya hırsız şoku.



Le Parisien'e göre, Dayot Upamecano'nun Fransa'daki evi soyuldu.



Habere göre; Fransız yıldızın evine kimliği belirsiz 3 adam girdi. Zorla eve giren hırsızların, oyuncunun kardeşine ait birçok değerli eşyayı alarak evden uzaklaştığı aktarıldı.



Ayrıca, Dayot Upamecano'nun soygun sırasında evde olmadığı kaydedildi.



Öte yandan olaya karışan iki şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.



