Cristiano Ronaldo, efsane numarasını aldı

Manchester United'da 7 numaralı forma yeniden Ronaldo'nun oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; manutd.com
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Cristiano Ronaldo, efsane numarasını aldı
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02 Eylül 2021 23:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Eski futbolcusu Ronaldo'yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani'nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani'nin bu sezon 27 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.


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