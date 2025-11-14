COINO kimin, kapandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformuna kayyum atandı.



Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Coino A.Ş.'nin de yer aldığı 16 şirkete ve şirkete ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.



Ekol TV'nin haberine göre, şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde 2024'te sisteme 211 milyon TL giriş yapılırken, bu tutarın 2025'te 11,9 milyar TL'ye çıktığı belirlendi.



Şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL transfer edildi. Kripto para tarafında ise 769 milyon USDT'lik (yaklaşık 32 milyar TL) hareket tespit edildi.



Bu işlemler içinde 13,9 milyar TL değerindeki kripto varlığın, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.



22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Para transferi yapılan 802 kişiden 645'inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu tespit edilirken, operasyon sonucunda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



17 kişinin gözaltına alındığı eşzamanlı operasyonların ardından 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca Coino A.Ş.'ye el konularak, TMSF tarafından kayyum atandı.

