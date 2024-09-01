Ciro Immobile; durdurulamayan güç!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor.
Immobile, Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü Sivasspor filelerine gönderdi. İtalyan golcü, 27. dakikada penaltıdan attığı golle takımını Sivasspor önünde 1-0 öne geçirdi.
6 MAÇTA 7 GOL
Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak müthiş bir form grafiği ortaya koydu.
Immobile, Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü Sivasspor filelerine gönderdi. İtalyan golcü, 27. dakikada penaltıdan attığı golle takımını Sivasspor önünde 1-0 öne geçirdi.
6 MAÇTA 7 GOL
Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak müthiş bir form grafiği ortaya koydu.
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