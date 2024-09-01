Ciro Immobile; durdurulamayan güç!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3 gol, toplamda ise 6. maçında 7. golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile; durdurulamayan güç!
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01 Eylül 2024 22:45
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor.

Immobile, Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü Sivasspor filelerine gönderdi. İtalyan golcü, 27. dakikada penaltıdan attığı golle takımını Sivasspor önünde 1-0 öne geçirdi.

6 MAÇTA 7 GOL

Immobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak müthiş bir form grafiği ortaya koydu.

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