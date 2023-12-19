CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 4'ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aynı göreve aday gösterildi. İşte 2024 CHP İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları tam listesiCHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024
Yaklaşan yerel seçimler öncesi, partilerin aday göstereceği isimler merak konusu. Seçimlere kısa bir süre kala birçok isim aday adaylığı başvurusu yaparken, hangi ilçelerde kimin aday olacağı netleşmeye başladı.
İşte o liste: İsmi Kesinleşen Adaylar: Fatih:
Mahir Polat Üsküdar:
Sinem Dedetaş Adalar:
Ali Ercan Akpolat Pendik:
Tarık Balyalı Güngören:
Temel Akkoç
Ataşehir:
Onursal Adıgüzel Şişli:
Resul Emrah Şahan Beşiktaş:
Rıza Akpolat Beylikdüzü:
Mehmet Murat Çalık Kartal:
Gökhan Yüksel Küçükçekmece:
Kemal Çebi Büyükçekmece:
Hasan Akgün Sancaktepe:
Alper Yeğin Sultanbeyli:
Ayhan Koç Çatalca:
Erhan Güzel İsmi Gündemde Olan Adaylar: Kadıköy:
Kadın bir aday arayışı var. Ama kadın bir aday ön plana çıkmazsa Hakan Şişik Beykoz:
Giresunlu bir aday olacak Çekmeköy:
Can Gebetaş ismi öne çıkıyor Şile:
Tabanda İyi Parti teşkilatıyla yapılacak işbirliği ile karar alınacak Bayrampaşa:
Hasan Mutlu veya Seda Türkoğlu Beyoğlu:
İnan Güney Sarıyer:
Tonguç Çoban veya Erol Aydın Silivri:
Bora Balcıoğlu veya Doruk Bulut
Bunlar dışında kalan ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
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