CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024 

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 4'ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aynı göreve aday gösterildi. İşte 2024 CHP İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları tam listesiYaklaşan yerel seçimler öncesi, partilerin aday göstereceği isimler merak konusu. Seçimlere kısa bir süre kala birçok isim aday adaylığı başvurusu yaparken, hangi ilçelerde kimin aday olacağı netleşmeye başladı.İşte o liste:Mahir PolatSinem DedetaşAli Ercan AkpolatTarık BalyalıTemel AkkoçOnursal AdıgüzelResul Emrah ŞahanRıza AkpolatMehmet Murat ÇalıkGökhan YükselKemal ÇebiHasan AkgünAlper YeğinAyhan KoçErhan GüzelKadın bir aday arayışı var. Ama kadın bir aday ön plana çıkmazsa Hakan ŞişikGiresunlu bir aday olacakCan Gebetaş ismi öne çıkıyorTabanda İyi Parti teşkilatıyla yapılacak işbirliği ile karar alınacakHasan Mutlu veya Seda Türkoğluİnan GüneyTonguç Çoban veya Erol AydınBora Balcıoğlu veya Doruk BulutBunlar dışında kalan ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.