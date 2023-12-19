Haber Tarihi: 19 Aralık 2023 12:38 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:38

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024

CHP İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin, İstanbul'un ilçelerinde göstereceği adaylar kesinleşmeye başladı. Birçok ilçede ismi ön plana çıkan adaylar olduğu gibi, adaylığı kesinleşen isimler de mevcut. İşte 2024 CHP İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları tam listesi

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 4'ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aynı göreve aday gösterildi.  İşte 2024 CHP İstanbul ve ilçe belediye başkan adayları tam listesi

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2024 
 Yaklaşan yerel seçimler öncesi, partilerin aday göstereceği isimler merak konusu. Seçimlere kısa bir süre kala birçok isim aday adaylığı başvurusu yaparken, hangi ilçelerde kimin aday olacağı netleşmeye başladı.
İşte o liste:

İsmi Kesinleşen Adaylar:

Fatih: Mahir Polat

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Pendik: Tarık Balyalı

Güngören: Temel Akkoç


Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Şişli: Resul Emrah Şahan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
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Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Çatalca: Erhan Güzel

İsmi Gündemde Olan Adaylar:

Kadıköy: Kadın bir aday arayışı var. Ama kadın bir aday ön plana çıkmazsa Hakan Şişik

Beykoz: Giresunlu bir aday olacak

Çekmeköy: Can Gebetaş ismi öne çıkıyor

Şile: Tabanda İyi Parti teşkilatıyla yapılacak işbirliği ile karar alınacak

Bayrampaşa: Hasan Mutlu veya Seda Türkoğlu

Beyoğlu: İnan Güney

Sarıyer: Tonguç Çoban veya Erol Aydın

Silivri: Bora Balcıoğlu veya Doruk Bulut

Bunlar dışında kalan ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

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