Cenk Tosun 2 ay yok!

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cenk Tosun, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun 2 ay yok!
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09 Haziran 2023 07:54
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk'in durumu belli oldu.

Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.

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