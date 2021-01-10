Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (10 Ocak Pazar)

Survivor Cemal Hünal oynadığı diziler ve filmler ile üne kavuştu ve Survivor yarışmasına katıldı. Cemal Hünal Issız Adam filmindeki rolüyle şöhrete kavuşmuştu ve hayranları onun hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor. Vatandaşların merak ettiği konular arasında Cemal Hünal kimdir, yaşı, boyu kaç? Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarını haberimizden okuyabilirsiniz.

10 Ocak 2021 00:29
Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (10 Ocak Pazar)
İlgi ile izlenen televizyon yarışma programı Survivor Cemal ile ilgili merak edilen bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak edilen bilgiler arasında çeşitli sorular bulunuyor. Survivor Cemal yarışmadaki iddialı görüntüsüyle hem öncesinde hem de yarışma sırasında öne çıkan isimlerden birisi oldu.
Survivor Cemal 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Cemal Hünal 44 yaşındadır ve evlidir.

CEMAL HÜNAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca



CEMAL HÜNAL'IN OYNADIĞI FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim



CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

Oyuncu Cemal Hünal 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi.

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşandı.

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