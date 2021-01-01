Cedi Osman'ın iyi performansı Cleveland'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.



NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.



Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.



Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.



Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.



Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.



Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.



Sonuçlar



Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115



Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110



New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117



Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94



Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122



Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107



Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103



San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93



Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103



Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91



Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101



