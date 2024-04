CANLI SKOR Fenerbahçe Beşiktaş maçı izle, FB BJK Link HD

TIKLA, FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

İLGİLİ VİDEO

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları maçla 359. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 497 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 456 gol kaydetti.Beşiktaş'ta Daniel Amartey ve Semih Kılıçsoy derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.Beşiktaş, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattığı bu sezon derbilerden de puan çıkaramadı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilirken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu.Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle Serdar Topraktepe yönetiminde 6. maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik sorumlu Topraktepe ile Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 1'inde berabere kaldı, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 136. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 135 derbide sarı-lacivertliler 48, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda her iki takım da 156'şar gol kaydetti.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 2'sini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı. İki ekip de en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da ise Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi. Süper Lig'de çıktığı 29 müsabakada 27 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 6 maçta 12 gole engel olamadı. Dominik Livakovic, ligde 11, Avrupa'da ise 2 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda üçüncü kez derbi heyecanı yaşayacak. Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş maçıyla çıkmıştı. Daha sonra golsüz sona eren Galatasaray derbisinde forma giyen Livakovic, tek golü Beşiktaş ile oynadıkları maçta yedi.Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada kalesinde 42 gol gördü. 35 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 27, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi. Ligde 30 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı. Deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev alırken sadece 1 gol yedi.Trendyol Süper Lig'de tüm gözler, cumartesi akşamı Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye çevrildi. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesecek bu derbinin öncesi ve sonrasındaki tüm heyecan beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak. beIN SPORTS'un küresel gücüyle dünyaya açılan Süper Lig karşılaşmalarına bir yenisi 27 Nisan akşamı eklenecek ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak. Tüm bu maçlar ve çok daha fazlası hafta sonu Türkiye'nin spor ekranı ekranı beIN SPORTS'ta olacak.Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile oynadıkları kupa maçını geride bırakarak cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak yapılacak derbi maçına odaklandıklarını belirtti. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini söyleyen Topraktepe, "Rakibimiz çok iyi kadroya sahip. Sivasspor ile oynadıkları maçı izledik, analizimizi yaptık. Tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Rakibimizin kanatlardan üstümüze gelmesini bekliyoruz. Şampiyonluk için kazanmak zorundalar ama bizim de üçüncülük iddiamız var. Hiç iddiamız olmasa bile biz Beşiktaş'ız ve her maça kazanmak için çıkarız. Derbiye kazanmak için çıkacağız." dedi. Topraktepe idmanlarda ise Ernest Muçi ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda, genç futbolcudan çok şeye beklediğini ifade ediyor.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbiyi statta izleyecek taraftarları için bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı konuk takım tribününde takip edecek siyah-beyazlı taraftarların saat 14.00'ten itibaren Tüpraş Stadı'nda toplanmaları gerektiği belirtildi. Taraftarların saat 15.00'te kulüp tarafından tahsis edilecek otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edeceği aktarıldı. Şehir dışından gelecek siyah-beyazlı taraftarların stada bireysel giriş yapmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.Teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başında bulunan Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisiyle teknik adam olarak 6. maçına çıkacak. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada Beşiktaş'ın başında görev alan Topraktepe, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu Semih Kılıçsoy olacak. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşacak ve takımının en önemli gol ayağı olacak. Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 kez gol attı.Fenerbahçe, Sivasspor beraberliği ile birlikte şampiyonluk yarışında iddiasına sürdürebilmek için Galatasaray'ın puan kaybetmesine beklemek zorunda kalsa da teknik ekip ile futbolcuların morali ve motivasyonu yüksek. 2-2 tamamlanan Sivas deplasmanı dönüşünde 1 gün izin yapan sarı lacivertliler ilk kez bir araya geldiği çarşamba günkü antrenmana teknik direktör İsmail Kartal'ın konuşması damga vurdu. Takımını etrafına toplayan Kartal "Ben önümüzdeki 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz bu hafta Adana'da Demirspor'a puan kaybedebilir. Burayı galibiyetle geçse bile Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları bir Karagümrük maçı var. Son hafta oynayacakları Konyaspor karşılaşması da Galatasaray'a puan kaybı yaşatacak kadar kritik bir maç. Biz çıkıp 5 maçımızı da kazanalım, sonrasında olacakları göreceğiz" dedi. Sarı lacivertli takımın teknik patronunun bu sözlerinin ardından takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da konuşma yaptılar. Dzeko "Biz iyi bir takımız, gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Önümüzdeki maçların hepsini kazanırsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Beni inancım tam. Buna sizler de inanıyor musunuz" derken bütün takım coşkuyla alkışladı ve bu coşku ile derbinin ilk idmanı başladı.Sivas'ta iki puandan çok daha fazlasını kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk umuduna yeniden tutunmak istediği Beşiktaş derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Siyah beyazlıları en detaylı şekilde analiz eden İsmail Kartal ve ekibi, tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, Fred'in liderliğiyle ilerleme kararı aldı. Derbide zaferin orta sahadan geçeceğini düşünen Kartal, ipleri sambacıya teslim edecek. Fenerbahçe'nin tüm hücum organizasyonunu yönetecek olan Fred, aynı zamanda savunmayı da başlatacak isim olarak tek kelimeyle beyin görevi üstlenecek. Sambacının en büyük yardımcısı ise partneri İsmail Yüksek olacak. Fred ile özel olarak ilgilenen İsmail Kartal, beklentilerini detaylı şekilde anlattığı sambacıdan ekstra olarak kaleye daha fazla şut çekmesini de istedi. İsmail Kartal, Fred'in yardımcısı olarak görevlendirdiği İsmail Yüksek'le de orta sahayı tapulayıp, oyuna istediği gibi yön vermeyi planlıyor.Fenerbahçe'de savunmada adeta duvar ören ikili, son Sivasspor mücadelesinde fazlasıyla aksadı. Djiku ve Becao, hem Rey Manaj karşısında zorlandı hem de Yiğido'nun attığı ilk golde Koita'yı zamanında önleyemedi. Teknik ekip, derbi öncesi bu ikiliyle özel olarak ilgileniyor. Djiku ve Becao'ya, Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy en ince ayrıntısına kadar anlatılarak nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılıyor. Özellikle arkaya atılan toplar konusunda savunma oyuncularına uyarılar yapıldığı öğrenildi.Fenerbahçe'de futbolcular Beşiktaş maçı öncesi sürekli toplantılar yapıyor. Dzeko, Tadic, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular, takım arkadaşlarına her fırsatta derbinin önemini anlatıyor. Bu maçı kazanmanın kendileri için bir zorunluluk olduğuna vurgu yapıyor. Geçen sezon kadroda olan oyuncular, Kadıköy'de Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kaybedilen derbinin şampiyonluk yolunda nasıl bir darbe vurduğunu anlatarak bu kez aynı kazanın yaşanmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Futbolcular, 50 bin taraftarın desteğiyle sahaya çıkacaklarını belirterek güçlü bir oyun ve erken golle atmosferi tamamen kendi lehlerine çevirmeleri gerektiğini kaydediyorlar.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertliler açık ara önde... Transfermarkt'ın verilerine göre kanaryanın kadrosunda yer alan futbolcular 201 milyon 450 bin euroluk değere sahip. Kara Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 138 milyon 730 bin euro. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL. Dev derbide sahanın en değerli oyuncuları 20'şer milyon euro ile sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu olacak. Kanaryanın, Brezilyalı oyuncusu Fred de 19 milyon euro ile takım arkadaşlarını izliyor. Beşiktaş'ın en değerli futbolcuları ise 16'şar milyon euro ile Gedson Fernandes ve devre arasında Braga'dan alınan Al-Musrati... Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan 62 milyon euro daha pahalı.Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kadıköy'deki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 38 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti. Rekabette 34'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 38 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 21 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi. Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu. Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Geçen sezon Kadıköy'de tarihe geçen derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı. İki takım arasındaki son 38 karşılaşmada Fenerbahçe 22, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 15'ini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş'a gösterdiği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 4 lig maçı oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcı İsmail Kartal, bu maçların 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar, Sivas'a son dakikada verilen penaltının hatalı karar olmasına rağmen Ali Koç ve yöneticilerin sessiz kalmalarına son derece tepkili. Bu konuda yönetimden bir tepki gelmedi. Ancak başkan Koç ve kurmaylarının bugün Samandıra'ya çıkarma yapacakları öğrenildi. Ali Koç ile yöneticilerin, idmanı izledikten sonra teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip yemek yiyecekleri, motivasyon konuşmaları yapacakları belirtildi. Öte yandan bu akşam oynanacak Adana Demir-Galatasaray maçının birlikte izlenme ihtimalinin de olduğu iddia edildi.Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak.Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçın ardından Semih'in sakatlandığını duyurmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, son 2 müsabakada kadroda yer alamamıştı. Antrenmanda sakatlanan Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.