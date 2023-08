Canlı maç izle bein Sports 1, Fenerbahçe Gaziantep maçı izle

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.9 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe, kadrosunu neredeyse baştan sona değiştirdi. Sol bek hariç her mevkiye transfer yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat ile Gustavo'nun da tapularını aldı. 10 numara Szymanski ile savunmadaki Becao'ya bonservis ödedi. Sağ beke Mert Müldür, orta alana da Bartuğ Elmaz takviyeleriyle yerli kalitesi artırıldı. Fenerbahçe, son olarak Marsilya'dan sağ kanat Cengiz Ünder ile M.United'ın dinamosu Fred'i renklerine bağladı. Toplamda 49 milyon 650 bin Euro harcamayla rekor kırdı. Tadic, Dzeko, Kent, Djiku ve Umut için bonservis ödemedi. F.Bahçe; Arda (R.Madrid), Szalai (Hoffenheim), Bruma (Braga), Rossi (Columbus) ve Berisha'dan (Augsburg) 47.9 milyon Euro kazanırken bu alanda da lider oldu. Gelenlerle gidenler karşılaştırıldığında bütçeye, 1.7 milyon Euro eksi yazıldı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu bugün Kadıköy'de Gaziantep FK maçıyla açacak. Sarı-lacivertliler, 6 Şubat depremiyle ligden çekilen ve 6 ay sonra geri dönen rakibini yenerek Avrupa'da olduğu gibi ligde de güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Konferans Ligi'nde oynanan son Maribor maçında İrfan Can Kahveci'nin ıslıklanması camiada tepkileri beraberinde getirmişti. Bu durum tribün gruplarını harekete geçirdi. Sosyal medyadan organize olan sarı-lacivertliler, tribünde herhangi bir futbolcunun ıslıklanmasına müsaade edilmeyeceği, eylemde bulunanlara müdahale edileceği şeklinde paylaşımları yapmaya başladı.Fenerbahçe, Manchester United'ın Brezilyalı orta sahası Fred'i takıma katmıştı. Sarı-lacivertliler bu bölgeye İngiltere Premier Lig'den bir yıldızı daha transfer etmek için büyük çaba sarf ediyor. Kanarya, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele için resmi teklifini iletti. Fenerbahçe bu kez Ndombele için Tottenham'a 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu. İngilizler, 2025'te sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu için 15 milyon Euro istiyor. Aradaki 5 milyon Euro'luk farkın kapanması zor bir ihtimal olarak görülmüyor. Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu. Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz. Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, DzekoMustafa Burak, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Riascosİki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, lig tarihinde 42. kez açılış maçında taraftarının karşısına çıkacak Kadıköy'de Ülker Stadı'nda sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 3 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 20 yıl önce aldı. Şampiyon tamamladığı 2003-2004 sezonunun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 8 ilk hafta maçının 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, toplamda ise lig tarihinde geride kalan 65 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son açılış maçında ise geçen sezon Ümraniyespor'la berabere kaldı.Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı. İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin transfer gündemini Sabah'ta değerlendirdi. Bilgiç, sarı-lacivertli takımın kaleci transferiyle ilgili gelen soru karşısında Dominik Livakovic'te sorun yaşanması halinde Juventus'tan Mattia Perin'in kiralanacağını söyledi.Kaleci transferi için geri sayıma geçildi. Livakovic'in gelmesi halinde 8+3 nasıl oluşur?"Livakovic transferinin tek nedeni var, taraftarın Altay'a karşı olan ön yargısı. İsmail Kartal Altay'a güveniyor. Yönetim de sözleşme uzattı genç kaleciyle. Ama tribünlerin enerjisi böyle demiyor. Bu nedenle, sadece maça gelen "seyirci" rahat etsin diye yapılıyor. Sanırım, Zagreb'in AEK maçları sonrasında transfer gerçekleşecek.30 yaşındaki Mattia Perin, kariyerinde; Genoa, Padova, Pescara ve Juventus formaları giydi.