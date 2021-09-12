CANLI Fenerbahçe Sivasspor maçı İZLE

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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— Sporx (@sporx) September 12, 2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.







