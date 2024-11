Canan Karatay evli mi, kaç çocuğu var?

Canan Efendigil Karatay, beslenme ve sağlık konusundaki sert yorumları ve keskin uyarıları ile tanınan bir tıp profesörüdür. 1943 yılında Elazığ'da doğan Karatay, 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun oldu ve 1967'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde tamamladı.



Karatay, İngiltere hükümeti bursu ile 1974 yılında Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji üzerine uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak görev yaptı ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek cerrahi destek olmadan kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Ayrıca Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 'Vena Subklavya Ponksiyon' tekniğini tanıtarak bu yöntemi yaygınlaştırdı.



1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika'da Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi'nde, ilk kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren Christian Barnard'ın ekibinde çalıştı. Kalp nakli yapılan hastalar üzerine gerçekleştirdiği araştırmaları, doçentlik tezi olarak sundu ve 1979 yılında doçent unvanını aldı.



Cape Town'da öğrendiği 'femoral arter' yolu ile yapılan koroner anjiyografi (Judgkin tekniği) uygulamasını Türkiye'de ilk defa uygulayarak bu yöntemi ülkeye kazandırdı. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science Center'da kalp hastalıkları üzerine araştırmalar yaptı. 1995-1997 yılları arasında İstanbul ve Gaziantep'teki çeşitli özel hastanelerde koroner yoğun bakım ve anjiyografi laboratuvarları kurdu.



Karatay, 1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve 2002-2006 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2006-2010 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürüttü. Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları'nda öğretim üyeliği yapmaktadır.



Aile Hayatı



Canan Karatay, eşi Ali Başak Karatay ile 35 yaşında evlendi. 40 yaşında oğlu Mehmet Rahmi Karatay'ı dünyaya getirdi. Oğlu, liseyi ve üniversiteyi İngiltere'de okudu ve Edinburgh Üniversitesi'nde doktora yaptı.

