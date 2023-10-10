Çalışan emekliye ikramiye yok, var mı? 2023 çalışmayan emekliye ikramiye var mı?

Çalışan emekliye ikramiye yok, var mı? Fiilen çalışmak ne demek? soruları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklama ülkenin gündemine oturdu. Özellikle milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ifadeler kullanan Erdoğan Kasım ayında bütün emeklilerin hesaplarında şartsız 5.000 TL yatacağını açıkladı. Fakat bunun için bir kriter olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan fiilen çalışan vatandaşların bu ödemeden yararlanamayacağını belirtti. İşte detaylar…Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.3Çalışan emekliye ikramiye yok mu var mı, çalışan emekliye 5000 verilecek mi Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı Çalışan emekli 29 Ekim ikramiyesi alabilecek miBu açıklamaya göre emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler 5 bin TL ikramiyeden faydalanamayacak.Kasım ayında milyonlarca emekli vatandaşın hesabına 5.000 TL yatırılacak. Sadece emekli vatandaşların alabileceği bu ödemelerden fiilen çalışanlar ise yararlanamayacak.Bütçeye maliyeti toplamda 61 milyar lira olan ikramiyeler Kasım ayının ilk haftasında fiilen çalışanlar hariç tüm emeklilere ödenecek."Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz.Bu ödemeler Kasım ayının ilk haftası itibarıyla emeklilerimizin hesaplarına yatırılmış olacaktır."Emekli olmuş fakat çalışan vatandaşlar 5.000 TL ödeme alamayacak. SGK, Bağ-Kur emeklilerin tamamı herhangi bir iş yeri ya da kurumda çalışıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen 5.000 TL ödemeyi alamayacak.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.Bir kereliğine ödenecek olan 5 bin lira ikramiyenin 29 Ekim öncesinde netleşmesi bekleniyor.Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verileceği iddiası henüz hükümet temsilcileri tarafından doğrulanmadı ancak Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla emeklilere verileceği iddia ediliyor.Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor.1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündeme gelmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Hamza Dağ, 29 Ekimde emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.