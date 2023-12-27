ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ 5.000 TL SON DAKİKA | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Resmi Gazete'de yayınlandı mı? | Çalışan emekliye ikramiye zaman ödenecek, yatacak, verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5.000 TL İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye verilmesini içeren Torba Yasa maddeleri Meclis'te görüşülmeye devam ediyor. İkramiye verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

5.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri henüz başlamadı. Toplam 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye ödemesi yapılacak. Ödemeler, tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek olup, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri farklı gün ve tarihlerde yatabilecek. İkramiye alacak kişi sayısının az olması sebebiyle ödemelerin iki günde tamamlanması bekleniyor.

Çalışan emekli ikramiyesi almak için, SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı gibi SGK'dan emekli aylığı alan ve kasım ayında ikramiye alamayan tüm emekliler hak sahibi olacak. 5.000 TL ikramiye, emekli maaşı aldıkları bankaya otomatik olarak yatırılacak ve bir defaya mahsus ödenecek.



ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5.000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 gün içerisinde ikramiyenin emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu nedenle 29 Aralık tarihinde ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanmaktadır.

Belirtilen tarihlere kadar herhangi bir değişiklik olmazsa, emekliler bu süreçte ikramiyelerini alabileceklerdir.



YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ 5000 TL İKRAMİYE ALACAK



Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, şunları kaydetti:



"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."Torba yasa teklifine eklenerek çalışan veya başka bir yerden geliri olan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmalarının önü açıldı.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ile detaylar merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere verilen ikramiyeleri aldı. Fakat çalışan emekliler bu durumdan faydalanamadı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsam genişletildi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konuda dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede teklif yasalaştı mı?