Çalışan anneye 70 bin TL'lik destek! 2024 süt ve emzirme parası, doğum izni, kreş, çocuk yardımı

Yeni yıl ile birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyordu. 2024 asgari ücret zammı yüzde 49, memur zammı da yüzde 49,25 olarak açıklanırken çalışan anneleri ilgilendiren zam ve iyileştirme haberleri de peş peşe geldi. Asgari ücret ve memur zammı sonrası 86 kaleme de zam gelmiş oldu. Doğum yapan çalışan annelere 2024'te de süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği devam edecek. Bir çocuk için 112 günlük sürede verilen doğum izni ücreti 49 bin 777 lirayı bulurken, emzirme parasıyla birlikte çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin 345 lirayı geçecek. İşte tüm detaylar...

Zam oranlarının belli olmasıya bilrikte Sosyal Güvenlik Kurumu da 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosunu açıkladı.



SGK tarafından açıklanan artış tablosuna göre 2024 için iş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavilerde 333.38 lira, ayakta tedavilerde 444.50 lira, cenaze ödeneği de 3 bin 385 liraya çıktı.



SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor. Doğumdan öncesi 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatıranlar bu destekten yararlanabiliyor. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Destek için sigortalılığın devam, rapor süresince de çalışılmaması zorunluluğu bulunuyor. İş göremezlik, rapor parası, doğum öncesi, sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Çoklu doğumda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.



Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplam net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.



Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak. Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.

Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor.



Asgari ücretin brüt 20 bin 2 liraya yükselmesiyle günlük asgari ücret de 666.75 lira oldu. İşe göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavide de üçte ikisinden az olamıyor. Buna göre günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333.38 lira, ayakta tedavide de 444.50 liraya uygulanacak.

Çırak, stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166.69 lira, ayakta tedavide 222.25 lira olacak. SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine 3 bin lira cenaze ödeneği ödeyecek.