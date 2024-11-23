Çağdaş Atan: "Bütün sorumluluk benim"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan: 'Bütün sorumluluk benim'
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23 Kasım 2024 18:58
Rams Başakşehir'in çalıştırıcısı Çağdaş Atan, konuk oldukları Gaziantep Fk'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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