Çağdaş Atan: 'Bütün sorumluluk benim'

Rams Başakşehir'in çalıştırıcısı Çağdaş Atan, konuk oldukları Gaziantep Fk'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.
Bir gazetecinin "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.
Bir gazetecinin "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.