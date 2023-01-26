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Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihi yaklaşıyor. Yatırımcılar BVS halka arzına katılmak için ne zaman, hangi bankalarda olacağını merak ediyor. Son olarak Bülbüloğlu Vinç halka arz izahnamesi de belli oldu. Peki, BVS halka arz ne zaman? BVS halka arz hangi bankalarda, eşit mi, oransal mı? İşte detaylar...Bülbüloğlu Vinç (BVS) halka arz tarihinin 26-27-30 Ocak 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 iş günü olacak.Bülbüloğlu Vinç (BVS) hissesi 31 TL'den halka arz olacak.Bülbüloğlu Vinç halka arz edilen paylarının tamamı Oransal dağıtım olarak gerçekleşecektir.Bülbüloğlu Vinç (BVS) hissesinin sembolü "BVSBU" olacakBülbüloğlu Vinç (BVS) halka arzının büyüklüğü 356.5 milyon TL olarak açıklandı.Bülbüloğlu Vinç'in halka arz açıklık oranı 30,59%'dür. Toplamda 11.5 milyon adet lot dağıtılacaktır.6 ay boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.180 gün boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.Fiyat istikrarı uygulanmayacak1 yıl boyunca herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınacak.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Resmi olarak halka arz sonuçlarının 31 Ocak'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının ise Şubat ilk haftası işlem görmesi bekleniyor.