Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Mart-2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere buzağı desteği ödemesi yapılıyor. 2023 yılı 1. dönem için başvurular 2 Ocak günü sonlandı ve yetiştiriciler ise ödeme takvimine odaklandı. İşte, buzağı desteği ödeme tarihi...



BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK 2024?



2023 yılı 1'inci dönem başvurular 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlandı. 1'inci dönem süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunuyor.



Bu tarihler baz alındığında 1. dönem ödemelerinin mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine yatırılıyor olacak.



BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?



Temel Destek: 1.150 ₺/baş



Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş



Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş



Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş



Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

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