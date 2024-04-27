Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbinin ekranlara geleceği saat…



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor.



Ülker Stadyumu'nda bugün oynanacak mücadele saat 19.00'da başlarken karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan olguncan yapacak.



Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını kapatarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş ise kupada Ankaragücü ile berabere kalırken Derbi maçına odaklandı. Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı üç derbiden de mağlubiyetle ayrılırken Fenerbahçe maçından üç puanla ayrılarak sezonu bitirebildiği en yüksek sırada sonlandırmak istiyor.Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.