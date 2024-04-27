Haber Tarihi: 27 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 14:44

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 61. randevuda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide sahaya çıkılması beklenen muhtemel 11'ler belli oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda? İşte, derbinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Abone Ol
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını kapatarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş ise kupada Ankaragücü ile berabere kalırken Derbi maçına odaklandı. Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı üç derbiden de mağlubiyetle ayrılırken Fenerbahçe maçından üç puanla ayrılarak sezonu bitirebildiği en yüksek sırada sonlandırmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbinin ekranlara geleceği saat…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda bugün oynanacak mücadele saat 19.00'da başlarken karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan olguncan yapacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
 Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.



Beşiktaş XI: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Manisa FK kritik virajda Spor Toto 1. Lig Manisa FK kritik virajda
Bucaspor 1928, Afyon deplasmanında Spor Toto 2. Lig Bucaspor 1928, Afyon deplasmanında
Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor Spor Toto 1. Lig Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor
Allegri'den Vlahovic açıklaması! Juventus Allegri'den Vlahovic açıklaması!
Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Canlı İzle (FB-BJK Canlı İzle) Gündem Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Canlı İzle (FB-BJK Canlı İzle)
İşte Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Spor Toto 1. Lig İşte Süper Lig'e çıkacak ikinci takım
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Bodrum FK garanti arıyor Spor Toto 1. Lig Bodrum FK garanti arıyor
Ali Koç'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe Ali Koç'tan derbi açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi!
2
Fenerbahçe, Divan Kurulu Başkanı'nı seçiyor
3
Arda tarihe geçti, Real Madrid kazandı!
4
Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda 3 eksik!
5
Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
6
Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşme yapacak!
7
Serdar Aziz'den flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok