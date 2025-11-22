-
Burnley - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Burnley - Chelsea maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 22 Kasım 2025 15:29 -
Güncelleme Tarihi:
22 Kasım 2025 15:29
Burnley - Chelsea maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Burnley - Chelsea maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Burnley - Chelsea maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Burnley - Chelsea maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Burnley ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Burnley - Chelsea maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BURNLEY - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Burnley - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
BURNLEY - CHELSEA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ BURNLEY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Burnley, Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Burnley - Chelsea maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Burnley - Chelsea maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 15:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
