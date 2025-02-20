BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 20 ŞUBAT PERŞEMBE 2025 SON DAKİKA (VALİLİK AÇIKLAMALARI) 21 ve 20 Şubat bugün Şubat İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ

Son dakika kar yağışı ile ilgili Valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Hava durumu açıklamalarında bulunan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve 21 Şubat da dahil olmak üzere önümüzdeki dört günün evlerde geçirilmesini tavsiye etti. Okulların da bugün ve cuma günü tatil olmasının daha iyi olabileceğini ifade ederken, sözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat okullar tatil mi 2025, hangi illerde tatil? İşte, kar tatili olan iller hava durumu hakkında bilgiler...

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde;"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında. Altınordu ilçemizin Altınordu Eyüplü İlk ve Ortaokulu, Bayadı İlk ve Ortaokulu, Saraycık İlk ve Ortaokulu, Kökenli İlk ve Ortaokulu, Öceli İlk ve Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu, Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu, Fatma Mağden İlk ve Ortaokulu, Karacaömer İlk ve Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için. Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlk ve Ortaokulu, Kulak İlk ve Ortaokulu, Meşebükü İlk ve Ortaokulu, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Bolaman İlk ve Ortaokulu, Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi ve Fatsa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ayrıca bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için. Gülyalı ilçemizin Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey, Sayaca, Taşlıçay ve Hoşköy Mahallesi'nden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için. Perşembe ilçemizin Kırlı İlk ve Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlk ve Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaoku'lunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için. Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlk ve Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlk ve Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile özel eğitim okullarına kırsal mahallelerden (köylerden) taşıma yoluyla gelen öğrenciler için resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı.Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Hakkari'de bugün yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın etkisini daha da artırması beklenen kar nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde devam eden ve yarın (Perşembe) 12:00 – 15:00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20.02.2025 Perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır." denildi.Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Şubat Perşembe günü kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.Aydoğdu, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.Yozgat il merkezinde eğitime bir gün daha ara verildi.Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı.Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki okullarda eğitim- öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:"Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaklardır."Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildiğini bildirdi.Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.Bu nedenle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Çan, Yenice ve Biga kaymakamlıklarından yapılan duyuruda, söz konusu ilçelerde ve Terzialan beldesinde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski öngörüldüğü için İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise eğitim ve öğretime devam edeceği bildirildi.Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.Sabah saatlerinde de buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi.Açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 20 ve 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 ve 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.Kastamonu'nun merkez ilçesi ile İnebolu'da taşımalı eğitime bir gün daha ara verildi.Kastamonu'da olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar bir kez daha tatil edildi. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek tehlikeli durumlarla buzlanmaya karşı merkez ilçe ile İnebolu'da 20 Şubat 2025 Perşembe günü köy okullarına ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.Erzurum Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Valilik ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını bildirdi.Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinin tamamında yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Osmaneli ilçesindeki Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde ise taşımalı eğitime aynı gün için ara verildiği ifade edildi.Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime yarın için ara verildi.Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi.Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.Alaca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ile çocuğu ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."BOLU'da kar nedeniyle merkez ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçesinde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.br>Bolu'da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir" denildi. (Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde de taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitime aynı gün ara verildiği ifade edilerek, "20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.Rize Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle tüm il genelinde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra 8 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de izinli sayılacağının duyurulduğu açıklamada "Ayrıca kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekilmelidir" ifadeleri kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerde yarından itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın pazar gününe kadar kar yağışı şeklinde görüleceği belirtildi.İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yapılan değerlendirmede kentte soğuk hava dalgasıyla birlikte önümüzdeki 6 gün boyunca kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı ifade edildi.AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların 0-3°C'ler civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının, Cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının etkili olması beklenmektedir.Orhan Şen, "Şimdi Anadolu Yakası'na doğru kayacak. Geriden de gelenlerle birlikte akşama kadar kar yağışı devam edecek. Fırtına da var İstanbul'da. Kuzeyden 60-70 km'ye çıkacak bir rüzgar var. Rüzgarın kuvvetli olmasından dolayı Karadeniz etkisi dediğimiz kar yağışını artıran bir neden olarak ortaya çıkacak. Kar yağışı 4 gün daha devam edecek. 40 cm kar olmaz İstanbul'da 10-15 cm'e kadar çıkabilir, o da kuzey ilçelerde olacak. Onlar biraz asparagas haberler. Şubat ayını bir kış ayı olarak yaşıyoruz. Normal bir yağış.Ekipler bu akşamdan itibaren acil önlemler almalı. Gece güneş batmadan önce tuzlu solüsyonun atılması lazım. Uzaktan eğitime geçilmeli. Bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım. " uyarısında bulundu.