Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 09:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 10:40

Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? 21 Ocak

Bugün oynanacak maçlar futbol severler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 20 hafta maçları heyecan devam ediyor. Peki 21 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? 21 Ocak
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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 20. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig'inde hangi maçların olduğunu takip etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 21 ocak 2023 maçları

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Spor Toto 1. Lig
Bodrumspor - Keçiörengücü |13:30

Adanaspor - Y.Malatyaspor | 19:00

Spor Toto Süper Lig

Gaziantep FK – Sivasspor | 13:30
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Alanyaspor - Fatih Karagümrük | 16:00

Kayserispor - Beşiktaş | 16:00

Trabzonspor - İstanbulspor | 19:00


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