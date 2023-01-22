Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? 21 Ocak

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 20. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig'inde hangi maçların olduğunu takip etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 21 ocak 2023 maçlarıBodrumspor - Keçiörengücü |13:30Adanaspor - Y.Malatyaspor | 19:00Spor Toto Süper LigGaziantep FK – Sivasspor | 13:30Alanyaspor - Fatih Karagümrük | 16:00Kayserispor - Beşiktaş | 16:00Trabzonspor - İstanbulspor | 19:00