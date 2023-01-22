Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? 21 Ocak

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 20. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig'inde hangi maçların olduğunu takip etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 21 ocak 2023 maçlarıBUGÜN MAÇ VAR MI?Spor Toto 1. Lig
Bodrumspor - Keçiörengücü |13:30
Adanaspor - Y.Malatyaspor | 19:00
Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK – Sivasspor | 13:30
Alanyaspor - Fatih Karagümrük | 16:00
Kayserispor - Beşiktaş | 16:00
Trabzonspor - İstanbulspor | 19:00
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