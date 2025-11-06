Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 6 Kasım 2025

6 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 6 Kasım Perşembe günün maçları listesi...6 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 6 Kasım maç takvimiUEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI20:45 Malmö FF - Panathinaikos20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo20:45 Midtjylland - Celtic20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)20:45 Utrecht - Porto20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad23:00 Sporting Braga - Genk23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)23:00 PAOK - Young Boys23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)20:45 Celje - Legia Varşova20:45 Noah - Sigma Olomouc20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)20:45 AEK Larnaca - Aberdeen20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)23:00 Hacken - RC Strasbourg23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia23:00 Shelbourne - Drita23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok