Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 6 Kasım 2025

Bugün (6 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 6 Kasım maç takvimi

6 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 6 Kasım Perşembe günün maçları listesi...
6 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

20:45 Malmö FF - Panathinaikos

20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles

20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo

20:45 Midtjylland - Celtic

20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)

20:45 Utrecht - Porto

20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

23:00 Sporting Braga - Genk

23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)

23:00 PAOK - Young Boys

23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)

23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI

20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa

20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)

20:45 Celje - Legia Varşova

20:45 Noah - Sigma Olomouc

20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)

20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava

20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)

20:45 AEK Larnaca - Aberdeen

20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers

23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Hacken - RC Strasbourg

23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar

23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka

23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova

23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan

23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia

23:00 Shelbourne - Drita

23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok

