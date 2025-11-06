Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 6 Kasım 2025

6 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 6 Kasım Perşembe günün maçları listesi...
6 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 6 Kasım maç takvimi 6 KASIM GÜNÜN MAÇLARI
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI
20:45 Malmö FF - Panathinaikos
20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles
20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo
20:45 Midtjylland - Celtic
20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)
20:45 Utrecht - Porto
20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv
23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
23:00 Sporting Braga - Genk
23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)
23:00 PAOK - Young Boys
23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)
23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)
UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI
20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa
20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)
20:45 Celje - Legia Varşova
20:45 Noah - Sigma Olomouc
20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)
20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava
20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)
20:45 AEK Larnaca - Aberdeen
20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers
23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Hacken - RC Strasbourg
23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar
23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka
23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova
23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan
23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia
23:00 Shelbourne - Drita
23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok