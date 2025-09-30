Haber Tarihi: 30 Eylül 2025 11:15 - Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 11:15

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Eylül 2025

Bugün (30 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 30 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Eylül 2025
30 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Eylül maç takvimi

30 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Pafos FC - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)

İspanya - LaLiga

21:00 Valencia - Real Oviedo

