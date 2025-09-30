Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Eylül 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Pafos FC - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)

İspanya - LaLiga

21:00 Valencia - Real Oviedo

30 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Eylül Salı günün maçları listesi...30 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Eylül maç takvimi