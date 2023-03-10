Haber Tarihi: 10 Mart 2023 10:14 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 10:14

Bugün kandil mi? 10 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Çeşitli mecralarda kandil mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 10 mart ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

Bugün kandil mi? 10 Mart ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)
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2023'ün ikinci kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 10 Mart!ın ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle 2023 kandil tarihleri paylaşılmıştı.
BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (10 Mart) kandil değil.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

GERİYE KALAN KANDİL GÜNLERİ

Berat Kandili 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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