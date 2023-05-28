Haber Tarihi: 28 Mayıs 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 13:54

Bugün alkol satışı var mı, yasak mı? Seçim günü alkol satışı yasağı ne zaman bitiyor?

Bugün alkol satışı var mı, yasak mı? Seçim günü alkol satışı yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimlerinde uygulanacak yasakları duyurdu. Yasakların gündeme gelmesiyle vatandaşlar "Seçim öncesi alkol satışı yasak mı? Seçim öncesi alkol yasağı var mı, ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte seçim günü alkol satışı yasağı ile ilgili detaylar...

Bugün alkol satışı var mı, yasak mı? Seçim günü alkol satışı yasağı ne zaman bitiyor?
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Bugün alkol satışı var mı, yasak mı? Seçim günü alkol satışı yasağı ne zaman bitiyor? 28 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçimi yapılacak. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince seçim günü alkol satışı yasak olacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Peki, Seçim öncesi alkol yasağı var mı, ne zaman, saat kaçta? 2. tur seçim alkol yasağı hakkında detaylar...
SEÇİM ÖNCESİ ALKOL YASAĞI VAR MI?

298 sayılı Kanun'un 79'uncu maddesi gereğince oy verme günü olan 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.


ALKOL YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

YSK'nin açıkladığı seçim günü yasakları şunlar:

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

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