Milwaukee Bucks'ın, Phoenix Suns forveti Jae Crowder ile görüşmek için Suns ekibinden izin aldığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Miami Heat ekibinin de Crowder'la ilgilenmeye devam ettiğini açıkladı:



"Hem Suns hem de Bucks ekipleri, Crowder karşılığında Jordan Nwora, George Hill, Serge Ibaka ve ikinci tur draft seçimlerinin yer aldığı mevcut tekliflerle, aylardır ciddi takas görüşmeleri yürütüyor. Bucks ve Suns, Phoenix'e bir forvet göndermek ve anlaşmayı gerçekleştirebilmek için üçüncü bir takım arayışındalar."



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill, geçtiğimiz hafta Milwaukee'nin 9 Şubat olan son takas tarihinden önce kadrosuna bir forvet oyuncusu dahil etmesi olasılığının bulunduğunu belirtmişti.



Geçtiğimiz yaz aylarında Suns'dan takasını talep etmiş olan Crowder, bu sezon halen Phoenix forması giymiş değil.





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