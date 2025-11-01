-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 01 Kasım 2025 12:25 -
Güncelleme Tarihi:
01 Kasım 2025 12:25
Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı canlı izle şifresiz
Brighton & Hove Albion - Leeds United maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Brighton & Hove Albion - Leeds United maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Brighton & Hove Albion - Leeds United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Brighton & Hove Albion ve Leeds United karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BRIGHTON & HOVE ALBION - LEEDS UNITED MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Brighton & Hove Albion - Leeds United maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
BRIGHTON & HOVE ALBION - LEEDS UNITED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ BRIGHTON & HOVE ALBION - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Brighton & Hove Albion, Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. BRIGHTON & HOVE ALBION - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.