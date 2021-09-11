BJK Malatyaspor maçı canlı izle, Beşiktaş şifresiz izle

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BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...







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BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE



Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'un son durumu



Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.



Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.



Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'un eksikleri



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Milli takımlarından geç dönen Atiba ve Larin de maç kadrosunda yer almıyor.



Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir, Karim Hafez, Fatih Buğra Çağıran ve Tetteh Beşiktaş karşısında yer alamayacak isimler.

Pjanic ve Montero kadroda



Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı 2 yeni isim maç kadrosuna alındı.



Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan dönen Miralem Pjanic ile Montero teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alındı.



Beşiktaş, rekabetteki 8 maçın 6'sını kazandı



İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.



2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.



















beIN Sports Beşiktaş Yeni Malatyaspor Canlı Linki! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Milli takımlarından geç dönen Atiba ve Larin de maç kadrosunda yer almıyor.Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir, Karim Hafez, Fatih Buğra Çağıran ve Tetteh Beşiktaş karşısında yer alamayacak isimler.Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı 2 yeni isim maç kadrosuna alındı.Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan dönen Miralem Pjanic ile Montero teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alındı.İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti. Kaynak: Sporx.com

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