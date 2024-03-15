Bitcoin neden düşüyor? Kripto paralar neden düşüyor?

TradingView'den alınan veriler, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinden 71.000 doların altına hızlı bir inişini takip etti. Bu düşüş birkaç saat sürdü ve bu yazının yazıldığı sırada henüz bir toparlanma yaşanmadı ve BTC/USD paritesi gün içinde %3,3'e varan bir düşüş yaşadı.





Bitcoin Neden Düşüyor?



Şubat ayına ait ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları, beklentilerin üzerinde gelerek yüksek enflasyonun kalıcı niteliğinin altını çizdi. ÜFE, Federal Rezerv için sorunlu bir manzarayı pekiştirmek için iki gün önceki hem işsizlik başvurularına hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baskısına katıldı.

X üzerinden tepki veren finans yorumcusu Tedtalksmacro, verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağını öngördü. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20 Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantısında faiz indirimine gidilmemesi planlanıyordu. CME Group'un FedWatch Aracı'ndan alınan son tahminlere göre Mayıs ayındaki bir sonraki FOMC toplantısında faiz indirimi olasılığı bu yazının yazıldığı sırada sadece %6,2 idi

Bitcoin fiyat hareketi için daha geniş bir resim göz önüne alındığında, popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital sakin bir hava sürdürdü. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hem yukarı hem de aşağı yönlü volatilite için klasik savaş alanları olduğunu ve trendin devamından önce çözülmek için zamana ihtiyaç duyduğunu öne sürdü. Rekt Capital, konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"Bitcoin ne zaman eski Tüm Zamanların En Yüksek seviyesini kırsa, fiyat kesintisiz bir yükseliş trendine girmez. Tarihsel olarak Bitcoin eski ATH seviyeleri etrafında çok sayıda yukarı ve aşağı yönlü volatilite yaşamıştır. Ancak bu volatilite bir kez çözüldüğünde fiyat keşfi bizi bekliyor."

Konuya ilişkin bir diğer yatırımcı Jelle, mevcut Bitcoin fiyat modellerinin ABD borsa seansının ilerleyen saatlerinde gücün toparlandığını ve açılışta zayıflık olduğunu gördüğünü savundu. Analist Daan Crypto Trades ise başlangıçta bu süreç hakkında şu ifadeleri paylaştı:

"Bitcoin volatilite sürecinin çoğunu ABD piyasasının açık olduğu saatlerde görüyor. Özellikle son dönemdeki düşüşler piyasa her açık olduğunda gerçekleşiyor. ABD seansının sonları ve Asya seansı bu volatiliteyi toparladığımızı gördü."