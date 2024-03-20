Bitcoin neden düştü, düşüyor?

TradingView'den alınan veriler, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinden 65 doların altına hızlı bir inişini takip etti. Bu düşüş birkaç saat sürdü ve bu yazının yazıldığı sırada henüz bir toparlanma yaşanmadı ve BTC/USD paritesi gün içinde %3,3'e varan bir düşüş yaşadı.



BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR? (20 MART 2024)



Bugün Bitcoin fiyatının düşmesine neden olabilecek bir dizi faktör var. İşte o nedenleri



Fed'in Faiz Kararları



Piyasa, yatırımcılar temkinli davranarak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMÇ) kararından önce durgun görünüyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dahil olmak üzere son yüksek enflasyon verileri, piyasayı olumsuz etkiledi.



Yatırımcılar daha önce 2024'te beş faiz indirimi bekliyordu, ancak son enflasyon verileri yatırımcıları bahsi sadece üçe indirmeye zorladı. CME FedWatch Tool, yarın faiz oranlarının değişmemesi ihtimalinin %99 olduğunu gösteriyor.



Şimdi yatırımcılar, Fed'in gelecekteki politika kararlarının daha fazla göstergesini bekleyerek temkinli bir şekilde işlem yapıyor gibi görünüyor. Bu temkinli yaklaşım, piyasanın merkez bankalarının eylemlerine ve Bitcoin dahil olmak üzere varlık fiyatları üzerindeki potansiyel etkiye duyarlılığını vurgulamakta.



Bitcoin ETF Çıkışları Endişe Yaratıyor



ABD Spot Bitcoin ETF'lerine güçlü girişlerle beslenen yükseliş momentumunun ardından, Pazartesi günü bu ay ilk kez çıkışlar kaydedildi. Grayscale'in GBTC'si, kuruluşundan bu yana en yüksek 642,4 milyon dolarlık çıkış yaşarken, BlackRock'ın IBIT'inden gelen 451,5 milyon dolarlık girişi geride bıraktı.



Bu arada, toplam ABD Spot Bitcoin ETF'lerinde dün 154,3 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı ve piyasa katılımcılarının moralini bozdu. Birçok analist, bu eğilimi devam eden piyasa oynaklığı ortasında son Bitcoin çöküşüne katkıda bulunan bir faktör olarak görüyor.



Balina Satışları FUD'u Tetikliyor



Son gelişmelerde, önemli bir Bitcoin balinası, BitMEX borsasında 400'den fazla BTC satarak fiyatları geçici olarak 8.900 dolara düşürdü. Ancak piyasa kısa sürede normale döndü.



Bu arada, bu balina satışı, devam eden yükseliş trendi ortasında kâr elde etme stratejileriyle ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Yatırımcılar, Bitcoin'in son yükselişinden yararlanmak için fırsatı değerlendiriyor.



Analistler Yarılanma Öncesi Düşüşe Karşı Uyarıyor



Popüler kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin için yaklaşan bir yarılanma öncesi düşüş konusunda uyarıyor. Bu düşüş, muhtemelen beklenen yarılanma olayından 28 ila 14 gün önce gerçekleşecek. Geçmiş trendler benzer bir paterni ortaya koyuyor, önceki yarılanmalar önemli düşüşlere tanık oldu (örneğin, 2016'da %38 ve 2020'de %20 düşüş).



Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garantilemese de, yatırımcılar yaklaşan yarılanma öncesinde potansiyel piyasa türbülansına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılıyor.



Kripto Piyasası Likidasyonu



Son 24 saat içinde kripto para piyasasında 222.681 işlem likide edildi ve toplam 524,33 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Özellikle Bitmex, XBTUSD üzerinde 9,01 milyon dolarlık en büyük tek likidasyon emrini gördü.



Bitcoin likidasyonları 130 milyona ulaştı ve bunların çoğu long pozisyonlardan (102 milyon dolar) geldi. Short pozisyonlardan ise 28 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti.



Bitcoin Vadeli İşlemler Açık Faizi (OI) ve RSI:



CoinGlass verilerine göre Bitcoin Vadeli İşlemler Açık Faizi (OI) son 24 saatte %0,76 düşerek 532.75K BTC veya 34,12 milyar dolara geriledi.

Özellikle CME Borsası %4,53 düşüşle 168.79K BTC veya 10,78 milyar dolara, Binance ise %3,39 düşüşle 114.88K BTC veya 7,36 milyar dolara geriledi.



Buna rağmen, Bitcoin'in Göreli Güç Endeksi (RSI) 50'de kaldı ve bu da nötr bir piyasa hissiyatına işaret ediyor.



BİTCOİN'DE KRİTİK DÖNEM



Analistler, Bitcoin'deki geri çekilmeye ilişkin çeşitli açıklamalar sunuyor. Bazıları bunu güçlü bir yükseliş trendinden sonra doğal bir konsolidasyon dönemi olarak görüyor. Fed'in faizi indirimi beklentilerini azaltan son güçlü ABD enflasyon verilerine (TÜFE) işaret ediyorlar.



Bir diğer faktör ise, önümüzdeki ay planlanan Bitcoin madencilik ödülü yarılanması olabilir. Metalpha CEO'su Adrian Wang, piyasanın bu olayı çevreleyen potansiyel belirsizliklere uyum sağlıyor olabileceğini öne sürüyor. Blackrock'un Bitcoin ETF'sinin tarihi işlem hacmi de piyasada bir miktar huzursuzluk yarattı. Hızlı bir fiyat artışının ardından ani bir çöküş olabileceği endişeleri var.



Singapur merkezli QCP Capital, özellikle günlük BTC spot ETF'lerine olan sürekli talep nedeniyle bu düşüşlerin geçici olduğuna inanıyor. Önümüzdeki hafta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının yayımlanmasına kadar hafta sonu boyunca biraz volatilitenin yaşanmasını bekliyorlar. İlginç bir şekilde, ticaret masaları yıl sonu için 100.000 ile 150.000 dolar arasında strike fiyatına sahip Bitcoin çağrı opsiyonlarına güçlü bir ilgi olduğunu bildiriyor.



Bu arada, Polymarket'teki tahmin piyasaları, Bitcoin'in Cuma günü ABD Doğu Saati ile öğlene kadar 70.000 doların üzerine çıkma şansının azaldığını ancak hala var olduğunu gösteriyor. Bu rakam, haftanın başlarında kaydedilen %90'ın önemli ölçüde altında, şu anda %38 seviyesinde.



Konuya İlişkin Analistlerden Yorum Gecikmedi



Bitcoin fiyat hareketi için daha geniş bir resim göz önüne alındığında, popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital sakin bir hava sürdürdü. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hem yukarı hem de aşağı yönlü volatilite için klasik savaş alanları olduğunu ve trendin devamından önce çözülmek için zamana ihtiyaç duyduğunu öne sürdü. Rekt Capital, konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:



"Bitcoin ne zaman eski Tüm Zamanların En Yüksek seviyesini kırsa, fiyat kesintisiz bir yükseliş trendine girmez. Tarihsel olarak Bitcoin eski ATH seviyeleri etrafında çok sayıda yukarı ve aşağı yönlü volatilite yaşamıştır. Ancak bu volatilite bir kez çözüldüğünde fiyat keşfi bizi bekliyor."



Konuya ilişkin bir diğer yatırımcı Jelle, mevcut Bitcoin fiyat modellerinin ABD borsa seansının ilerleyen saatlerinde gücün toparlandığını ve açılışta zayıflık olduğunu gördüğünü savundu. Analist Daan Crypto Trades ise başlangıçta bu süreç hakkında şu ifadeleri paylaştı:



"Bitcoin volatilite sürecinin çoğunu ABD piyasasının açık olduğu saatlerde görüyor. Özellikle son dönemdeki düşüşler piyasa her açık olduğunda gerçekleşiyor. ABD seansının sonları ve Asya seansı bu volatiliteyi toparladığımızı gördü."

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